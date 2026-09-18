Afrique du Sud : 200 millions $ pour l’eau de Mogalakwena

La New Development Bank a approuvé jusqu’à 200 millions de dollars pour le programme Olifants. Le financement cible des conduites, des stations de pompage et des installations de traitement destinées à renforcer l’approvisionnement de Mogalakwena, dans le Limpopo.

La New Development Bank a approuvé les 16 et 17 septembre à Shanghai un prêt pouvant atteindre 200 millions de dollars à l’Afrique du Sud pour la première étape du programme Olifants, destiné à accroître l’alimentation en eau potable et brute de la municipalité de Mogalakwena, dans le Limpopo.

Le projet prévoit un système d’approvisionnement puisant dans le barrage de Flag Boshielo, sur la rivière Olifants. L’eau doit alimenter de nouvelles installations de traitement pour les habitants de Mogalakwena ainsi qu’un réseau d’eau brute destiné aux utilisateurs industriels de la région.

La décision du conseil de la NDB porte le financement autorisé jusqu’à 200 millions de dollars. Au stade conceptuel, validé en décembre 2025, la banque affichait un plafond indicatif de 190 millions de dollars pour les phases 2B et 2B+ du programme.

Ces phases comprennent notamment une conduite en acier entre Flag Boshielo, Pruissen et Sekuruwe, trois nouvelles stations de pompage, des réservoirs de stockage et deux usines de traitement d’eau prévues à Mokopane et Sekuruwe, selon la documentation de la NDB.

Le programme Olifants est un projet public-privé plus large évalué à environ 25 milliards de rands. À terme, l’ensemble doit déployer plus de 875 kilomètres d’infrastructures d’eau brute et potable et desservir environ 140 communautés, soit près de 390 000 personnes dans le Limpopo.

La première tranche du programme, évaluée à environ 8,5 milliards de rands, avait atteint en juillet la clôture de son financement mezzanine. Les travaux de conception détaillée, certains achats et des activités de construction avaient commencé en février 2026, selon la Badirammogo Water User Association.