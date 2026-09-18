Marcelo tranche encore entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Invité à choisir entre les deux figures majeures du football de ces dernières années, Marcelo n’a pas changé de position. L’ancien latéral du Real Madrid a une nouvelle fois affiché sa préférence pour Cristiano Ronaldo.

Le débat autour du meilleur joueur de tous les temps continue de susciter des prises de position. Marcelo, lui, semble avoir définitivement fait son choix. Interrogé lors d’un entretien avec les créateurs de contenu mexicains Isi et Benny, connus sur les réseaux sociaux sous le nom de Si somos gemelos, l’ancien international brésilien a été invité à départager Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Sa réponse n’a laissé aucune place au doute. « Oh, voyons voir… Mais vous le savez déjà : Cristiano jusqu’à la mort », a lancé Marcelo.

Une préférence qui n’a rien de surprenant compte tenu de l’histoire commune des deux hommes. Marcelo a partagé le vestiaire du Real Madrid avec Cristiano Ronaldo pendant neuf saisons, entre 2009 et 2018. Durant cette période, les deux joueurs ont notamment remporté plusieurs titres majeurs avec le club madrilène, dont quatre Ligues des champions.

Le Brésilien a ainsi été l’un des partenaires les plus proches de Ronaldo durant son passage au Real Madrid. Une relation qui explique sans doute pourquoi, lorsqu’il s’agit de choisir entre le Portugais et Messi, Marcelo reste fidèle à son ancien coéquipier. À la retraite depuis 2025, l’ancien défenseur continue régulièrement de faire parler de lui lorsqu’il évoque les grandes figures de sa génération.