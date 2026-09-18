Équipe de France: Zidane frappe fort pour sa première liste

Pour sa première convocation à la tête des Bleus, Zinedine Zidane a dévoilé un groupe marqué par plusieurs surprises. Si les cadres sont au rendez-vous, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Estéban Lepaul, Andy Diouf et Guillaume Restes font partie des nouveaux visages appelés par le sélectionneur.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’équipe de France. Nommé sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane a dévoilé ce vendredi sa première liste en vue des quatre prochaines rencontres de Ligue des Nations. Les Français débuteront leur campagne par deux déplacements, en Turquie le 25 septembre puis en Belgique trois jours plus tard. Ils recevront ensuite l’Italie au Stade de France, le 2 octobre, avant de retrouver les Belges à domicile.

Pour ses premiers choix, Zidane a largement conservé l’ossature de la sélection championne du monde. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery figurent notamment dans le groupe. Eduardo Camavinga effectue également son retour après avoir été absent des dernières convocations.

Cinq nouveaux visages

La principale curiosité de cette liste concerne Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur de Liverpool, auteur d’un début de saison remarqué, connaît sa première convocation avec les A. Guillaume Restes, gardien de Toulouse, est également récompensé après avoir été préféré à Brice Samba.

Au milieu, Lucas Da Cunha fait son apparition après ses prestations convaincantes avec Côme. Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1 la saison précédente, est lui aussi appelé pour la première fois, tandis qu’Andy Diouf intègre le groupe après un début de saison prometteur avec l’Inter Milan.

Zidane a par ailleurs décidé de rappeler Adrien Truffert, absent de la sélection depuis plusieurs années. À l’inverse, William Saliba, actuellement blessé, n’est pas disponible. Lucas Digne et les frères Hernandez ne figurent pas non plus dans cette première liste.

La liste complète :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Défenseurs : Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter Milan), Pierre Kalulu (Juventus Turin), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth)

Milieux de terrain : Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Rome), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Côme)

Attaquants : Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Liverpool), Estéban Lepaul (Rennes)