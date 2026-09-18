Hydrogène vert : la BAD prévoit 20 millions $ pour quatre projets de 23 milliards $

Quatre projets en Égypte, au Maroc, en Namibie et en Afrique du Sud, représentant 23 milliards de dollars d’investissements, ont été retenus pour un appui remboursable de 20 millions de dollars annoncé par la Banque africaine de développement.

La Banque africaine de développement a annoncé vendredi 18 septembre 2026 la sélection de quatre projets d’hydrogène vert en Égypte, au Maroc, en Namibie et en Afrique du Sud pour un soutien remboursable total de 20 millions de dollars, sous réserve de l’approbation de son conseil d’administration.

Les quatre projets représentent environ 23 milliards de dollars d’investissements prévus. La BAD estime qu’ils totalisent l’équivalent de 20 GW de capacités solaires et éoliennes, 7 GW d’électrolyseurs et 2 950 MWh de stockage par batteries.

En Égypte, le projet Ra porté par DAI Infrastruktur doit recevoir 3,55 millions de dollars. Au Maroc, Guelmim Green Hydrogen Valley, sponsorisé par Nareva Holding, est retenu pour 5,28 millions de dollars. En Namibie, Hyphen Hydrogen Energy est sélectionné pour 5,93 millions de dollars, tandis que le projet Saldanha Hydrogen DRI en Afrique du Sud, développé par Enertrag avec ArcelorMittal South Africa, est associé à 5,24 millions de dollars.

Les projets couvrent plusieurs usages industriels. Les dossiers égyptien, marocain et namibien concernent notamment des carburants durables pour le transport maritime et l’aviation, tandis que Saldanha vise la production de fer à faible intensité carbone.

Le financement doit provenir du Sustainable Energy Fund for Africa, le fonds spécial géré par la BAD pour soutenir les investissements dans les énergies propres. L’appel à projets du programme Africa Green Hydrogen Programme avait été ouvert du 10 avril au 11 mai 2026.

La Banque indique avoir reçu 81 propositions provenant de 18 pays africains. Les montants annoncés vendredi restent conditionnés à l’approbation formelle du conseil d’administration de la BAD.