Le Comité chargé de la réouverture de la frontière Bénin-Niger installé

Un comité mixte Niger-Bénin a été officiellement installé à Niamey pour examiner les conditions de réouverture de la frontière commune, fermée depuis la crise née du coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger. Les experts des deux pays disposent de quinze jours pour identifier les obstacles, proposer les modalités pratiques de reprise du trafic et encadrer la relance d’un corridor vital pour les échanges commerciaux et l’exportation du pétrole nigérien.

Le processus de normalisation entre le Niger et le Bénin entre dans une phase concrète. Un comité mixte composé d’experts des deux pays a été officiellement installé à Niamey avec pour mission de préparer la réouverture de la frontière commune. Cette instance dispose d’un délai de quinze jours pour identifier les obstacles encore existants et proposer les conditions pratiques d’une reprise progressive et encadrée de la circulation entre les deux territoires.

La cérémonie d’installation s’est tenue sous la présidence du Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine. À travers ce comité, Niamey et Cotonou veulent examiner les questions sécuritaires, administratives, douanières et logistiques liées à la réouverture de la frontière. L’objectif est de parvenir à une solution qui permette de reconnecter les deux pays tout en tenant compte des préoccupations exprimées de part et d’autre depuis le début de la crise.

Fermée depuis les tensions consécutives au coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger, la frontière entre les deux États est devenue l’un des symboles de la dégradation des relations entre Niamey et Cotonou. Malgré la levée progressive des sanctions régionales en 2024, les autorités nigériennes avaient maintenu la fermeture, invoquant notamment des raisons de sécurité. Cette situation a durablement perturbé les échanges économiques, le transport de marchandises et les activités des populations frontalières.

Quinze jours pour proposer les modalités de réouverture

Le comité installé à Niamey devra travailler sur plusieurs points sensibles. Il s’agit d’abord d’évaluer les conditions sécuritaires de la réouverture, notamment dans un contexte régional marqué par les menaces terroristes et les tensions politiques au sein de l’espace ouest-africain. Les experts devront également examiner les mécanismes de contrôle à mettre en place aux postes frontaliers, afin d’assurer une reprise du trafic sans créer de nouvelles vulnérabilités.

Les aspects douaniers et logistiques occupent aussi une place centrale dans les travaux attendus. La reprise de la circulation entre le Niger et le Bénin suppose une coordination entre les services compétents des deux pays, notamment pour le transit des marchandises, les formalités administratives, le transport routier et la sécurisation du corridor. Le comité devra donc proposer un cadre opérationnel capable de répondre aux exigences des deux États.

L’installation de cette instance intervient dans un contexte de détente progressive entre Niamey et Cotonou. La visite officielle du président béninois Romuald Wadagni au Niger, au début du mois de juin 2026, a permis de relancer le dialogue politique au plus haut niveau avec le général Abdourahamane Tiani. Mais c’est désormais au comité mixte qu’il revient de transformer cette volonté politique en propositions concrètes.

Un corridor vital pour le commerce et le pétrole

La réouverture de la frontière représente un enjeu majeur pour les populations et les économies des deux pays. Depuis la fermeture, de nombreux transporteurs, commerçants, producteurs agricoles et opérateurs économiques ont vu leurs activités affectées. Le corridor Bénin-Niger constitue en effet l’un des axes les plus importants pour l’approvisionnement du Niger, pays enclavé, mais aussi pour les recettes de transit et les activités portuaires du Bénin.

L’enjeu est également stratégique pour l’exportation du pétrole nigérien. Le Niger dépend du pipeline Niger-Bénin pour acheminer son brut depuis les champs pétroliers d’Agadem vers le terminal de Sèmè-Kpodji, sur la côte béninoise. Les tensions entre les deux pays avaient déjà perturbé l’exploitation normale de cette infrastructure, essentielle aux ambitions économiques de Niamey et aux recettes de transit attendues par Cotonou.

Une réouverture bien encadrée de la frontière pourrait donc contribuer à sécuriser le fonctionnement du corridor commercial et pétrolier. Elle permettrait de faciliter les mouvements des équipes techniques, du matériel de maintenance, des services douaniers et des acteurs chargés de la surveillance des infrastructures. Elle réduirait aussi le risque que les tensions politiques se traduisent à nouveau par des blocages économiques.

Pour les populations frontalières, l’installation du comité nourrit l’espoir d’un retour progressif à la normale. Aucune date précise n’a encore été annoncée pour la levée effective des barrières, mais le délai de quinze jours donné aux experts fixe désormais un calendrier de travail. À l’issue de leurs conclusions, les autorités nigériennes et béninoises devront décider des modalités finales de réouverture.

Au-delà de la frontière, ce comité apparaît comme un test pour la relance de la coopération entre le Niger et le Bénin. Sa réussite pourrait ouvrir la voie à une reprise plus large des échanges, à une meilleure coordination sécuritaire et à la relance de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Pour l’heure, Niamey et Cotonou ont choisi de confier à des experts la tâche de préparer, de manière technique et pragmatique, la sortie d’une crise qui a pesé pendant près de trois ans sur leurs relations.