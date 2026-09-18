Cricket : Ngidi forfait, troisième lanceur rapide absent face à l’Australie

L’Afrique du Sud devra affronter l’Australie sans Lungi Ngidi, touché à la cuisse. Il rejoint Kagiso Rabada et Ottneil Baartman parmi les lanceurs rapides indisponibles pour les trois ODI.

L’Afrique du Sud devra disputer sa série de trois ODI contre l’Australie sans Lungi Ngidi. Le lanceur rapide de 30 ans a été déclaré forfait vendredi 18 septembre en raison d’une blessure à l’ischio-jambier droit, a annoncé Cricket South Africa.

Ngidi s’est blessé lors d’un match domestique de première classe entre les Titans et les Dolphins. Des examens réalisés mercredi ont confirmé la nécessité d’une période de rééducation, ce qui l’écarte des rencontres prévues les 24, 27 et 30 septembre à Durban, Johannesburg et Potchefstroom.

Son absence s’ajoute à celles de Kagiso Rabada et Ottneil Baartman, également indisponibles pour cette série en raison de blessures aux ischio-jambiers. Les Proteas abordent ainsi les trois ODI face à l’Australie sans trois de leurs lanceurs rapides les plus expérimentés.

Cricket South Africa a appelé Nqobani Mokoena pour remplacer Ngidi dans le groupe de 16 joueurs. Le lanceur de 20 ans a récemment effectué ses débuts en ODI contre la Namibie.

Gerald Coetzee avait déjà été rappelé dans le groupe en remplacement de Rabada, tandis que Duan Jansen a pris la place de Baartman. Marco Jansen, Coetzee, Corbin Bosch, Kwena Maphaka, Duan Jansen et Mokoena constituent désormais l’essentiel des options rapides disponibles.

L’état de Ngidi sera réévalué avant la série de trois Tests contre l’Australie programmée en octobre. Cricket South Africa n’a pas avancé de date précise pour son retour.