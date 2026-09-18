Trafic transfrontalier à Malanville: interception fluviale de 40 sacs de soja dissimulés sous du maïs en partance pour un pays voisin

​Une manœuvre d’exportation illicite de produits vivriers a été mise en échec aux premières heures du jour dans le département de l’Alibori.

À hauteur du village riverain de Kotchi, situé dans l’arrondissement central de Malanville, une patrouille conjointe associant les fonctionnaires du commissariat frontalier et les fusiliers marins de la base de Malanville-Karimama a intercepté une embarcation chargée de 40 sacs de soja grain destinés à être acheminés frauduleusement hors des frontières nationales.

​L’intervention s’est nouée à la suite d’informations concordantes signalant des agissements suspects sur les rives du fleuve Niger. Déployés discrètement en surveillance et en filature le long des berges, les agents ont resserré leur dispositif vers 5 h 40 du matin au moment où l’embarcation amorçait sa traversée.

Pris au dépourvu par le déploiement sécuritaire, les contrebandiers ont abandonné leur barque sur la rive pour disparaître à travers les taillis.

​L’inspection méticuleuse de la cargaison a permis de mettre au jour une technique de camouflage classique : les 40 sacs de soja étaient entièrement dissimulés sous une rangée de sacs de maïs afin d’échapper aux contrôles fluviaux.

​Respect du cordon douanier portuaire et suites judiciaires

​Si le Bénin n’interdit pas l’exportation du soja grain, celle-ci demeure strictement régie par la législation nationale, qui impose que toute expédition non soumise à un agrément d’usine s’opère impérativement par le guichet unique de la recette des douanes de Cotonou-Port.

​La pirogue saisie a été remorquée et consignée à la base de la Marine nationale de Malanville, tandis que la marchandise prohibée a été confiée aux services locaux des douanes en vue des sanctions financières d’usage. Une enquête de police se poursuit afin de localiser les fuyards et de remonter jusqu’aux commanditaires de cette filière de contrebande transfrontalière