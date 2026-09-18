Érythrée : Washington lève les sanctions imposées à l’armée en 2021

Le Trésor américain a retiré vendredi les Forces de défense érythréennes de sa liste des entités sanctionnées, revenant sur une mesure imposée en 2021 pendant la guerre au Tigré. Reuters indique que le retrait concerne aussi d’autres entités érythréennes.

Les États-Unis ont levé vendredi 18 septembre les sanctions visant les Forces de défense érythréennes et d’autres entités du pays, près de cinq ans après leur inscription sur la liste américaine des personnes et organisations bloquées pendant la guerre au Tigré, en Éthiopie.

Le retrait apparaît dans une mise à jour de l’Office of Foreign Assets Control, l’agence du Trésor américain chargée des sanctions. Les Forces de défense érythréennes avaient été inscrites en novembre 2021 au titre du décret 14046 relatif à la crise humanitaire et aux violations des droits humains liées au conflit éthiopien.

La décision intervient alors que Washington accorde une attention accrue à la mer Rouge et au détroit de Bab el-Mandeb, axe majeur du commerce maritime mondial. L’Érythrée dispose d’une longue façade sur cette route stratégique, face à la péninsule Arabique.

En 2021, le Trésor américain avait également sanctionné le Front populaire pour la démocratie et la justice, parti au pouvoir en Érythrée, ainsi que Hidri Trust et Red Sea Trading Corporation. Les autorités américaines accusaient alors les forces érythréennes d’avoir participé aux violences commises pendant la guerre dans le nord de l’Éthiopie.

Reuters rapporte que l’administration américaine considère cette levée comme susceptible de favoriser un rapprochement avec Asmara dans un contexte de tensions régionales autour de la mer Rouge. Les ministères érythréens de l’Information et de la Défense n’avaient pas réagi dans l’immédiat à l’annonce.