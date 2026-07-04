CAN 2028, 2032 et 2036: la CAF lance officiellement l’appel à candidatures

La Confédération africaine de football a officiellement lancé l’appel à candidatures pour l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations 2028, 2032 et 2036. Les 54 fédérations membres sont désormais invitées à déposer leurs dossiers dans le cadre d’un processus encadré par la CAF et ses partenaires techniques.

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert le processus de candidature pour l’organisation des Coupes d’Afrique des Nations 2028, 2032 et 2036. L’instance dirigeante du football africain a officialisé cette procédure sur son site internet. Les 54 associations membres sont désormais invitées à soumettre leurs dossiers pour accueillir les phases finales des prochaines éditions de la CAN. Ce processus s’inscrit dans la stratégie de planification à long terme de la CAF pour son principal tournoi continental.

Dans le même temps, l’instance a rappelé que la CAN 2027 sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, avec une phase finale programmée du 19 juin au 17 juillet 2027. La CAF précise que le cadre de cet appel d’offres a été élaboré avec l’appui de ses conseillers indépendants, notamment le cabinet PwC, ainsi que de plusieurs experts techniques, financiers et juridiques. Compétition phare du continent africain, la Coupe d’Afrique des Nations demeure l’un des événements sportifs majeurs à l’échelle mondiale, tant par son audience que par son impact sportif et culturel.