Mondial 2026: Zlatan Ibrahimović estime que la Croatie a été « volée » face au Portugal

L’élimination de la Croatie face au Portugal (2-1) continue de faire couler beaucoup d’encre. Consultant pour Fox Sports, Zlatan Ibrahimović a vivement critiqué la décision de la VAR d’annuler le but égalisateur des Croates, estimant que la sélection au damier a été « volée ».

Zlatan Ibrahimović n’a pas mâché ses mots après l’élimination de la Croatie face au Portugal (2-1), en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L’ancien international suédois estime que la sélection croate a été injustement privée d’un but égalisateur dans les derniers instants de la rencontre. Si le Portugal a validé son billet pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire 2-1, la fin de match a été marquée par une vive polémique. Alors que Gonçalo Ramos avait inscrit le deuxième but portugais, Josko Gvardiol pensait arracher l’égalisation à 2-2 dans les arrêts de jeu.

Après intervention de l’assistance vidéo, le but a toutefois été annulé. La FIFA a expliqué que la technologie « Connected Ball » avait détecté un léger contact d’Igor Matanović avant le but, entraînant une position de hors-jeu. Une décision que Zlatan Ibrahimović ne comprend pas. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien attaquant a vivement critiqué l’utilisation de la VAR. « C’était un match fantastique gâché à la fin par la VAR. Je n’ai rien vu d’irrégulier sur le but du 2-2. La VAR l’a refusé, mais pour moi, c’était un vol. Soit le capteur du ballon ne fonctionnait pas, soit quelque chose s’est mal passé, car Renato Veiga a touché le ballon. Cela signifie qu’il n’y avait pas de hors-jeu. Regardez les images : le numéro 20 croate ne touche pas le ballon et ne modifie absolument pas sa trajectoire. C’est le numéro 13 portugais, Renato Veiga, qui le touche. »

Ces déclarations devraient alimenter le débat autour de l’utilisation des nouvelles technologies d’arbitrage, déjà au cœur de plusieurs discussions depuis le début de la Coupe du monde 2026.