Bénin: le gouvernement alerte sur les risques liés aux fortes précipitations et donne des consignes fermes

Bénin : face aux risques d’inondations, le gouvernement appelle à la vigilance et à la responsabilité citoyenne

​Dans un communiqué de presse daté du 4 juillet 2026 à Cotonou, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique tire la sonnette d’alarme face aux fortes précipitations qui s’abattent sur le territoire national.

Les prévisions météorologiques indiquant une persistance des intempéries pour les semaines à venir, les autorités craignent des risques accrus d’inondations et de sinistres dans plusieurs localités.

​L’Agence béninoise de protection civile signale déjà une montée des eaux et le débordement de plusieurs cours d’eau. Ces phénomènes menacent directement les habitations fragilisées, accentuent les risques d’effondrement et multiplient les dangers d’accidents. Bien que les autorités préfectorales et communales soient mobilisées sur le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation, le ministère déplore la persistance de comportements à risque au sein de la population.

​Les consignes de sécurité obligatoires

​Pour préserver les vies humaines et limiter les dégâts matériels, le gouvernement demande aux populations d’observer scrupuleusement les recommandations suivantes :

​ Respecter les directives administratives : Se conformer aux mesures d’évacuation vers des familles d’accueil ou des sites sécurisés définis par les autorités.

: Se conformer aux mesures d’évacuation vers des familles d’accueil ou des sites sécurisés définis par les autorités. ​ Éviter les zones à risque : Ne traverser sous aucun prétexte des ponts submergés ou des zones inondées, quel que soit le moyen de déplacement.

: Ne traverser sous aucun prétexte des ponts submergés ou des zones inondées, quel que soit le moyen de déplacement. ​ Évacuer sans délai : Quitter immédiatement les secteurs exposés et les habitations qui menacent de s’effondrer sous la pression des eaux.

: Quitter immédiatement les secteurs exposés et les habitations qui menacent de s’effondrer sous la pression des eaux. ​ Interdiction de navigation nocturne et de surcharge : Ne pas traverser les cours d’eau la nuit et proscrire toute surcharge des barques, conformément à la réglementation du transport fluvio-lagunaire.

: Ne pas traverser les cours d’eau la nuit et proscrire toute surcharge des barques, conformément à la réglementation du transport fluvio-lagunaire. ​ Hygiène et santé : S’abstenir de se baigner dans les cours d’eau, d’y faire ses besoins ou d’utiliser des eaux contaminées comme eau de boisson.

: S’abstenir de se baigner dans les cours d’eau, d’y faire ses besoins ou d’utiliser des eaux contaminées comme eau de boisson. ​Alerte immédiate : Signaler toute situation d’urgence ou de danger aux agents de la protection civile en composant le 118.

​Le ministère rappelle que seul le respect rigoureux de ces consignes permettra de surmonter cette période critique avec un minimum de conséquences.