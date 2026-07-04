Bénin: la 4e édition de « Un Soir pour oublier » lancée sous le signe de l’innovation

Le collectif Vitrine Bénin Humour a lancé ce vendredi la quatrième édition de son festival phare, « Un Soir pour oublier ». Entre professionnalisation numérique, scène ouverte et têtes d’affiche prestigieuses, l’événement s’impose comme le cœur battant de l’humour béninois.

C’est un rendez-vous qui, en l’espace de quelques années, est passé du pari audacieux à l’institution culturelle. Ce vendredi 3 juillet 2026, les visages du collectif Vitrine Bénin Humour affichaient le sourire méthodique de ceux qui mesurent le chemin parcouru. À l’occasion d’une conférence au restaurant AKOUMÊ EXPRESS à Calavi., les quatre piliers de cette aventure — Amour Aïou, Belronde Adjaho, Cheoma Sossou et Samuel Sabin — ont officiellement donné le coup d’envoi de la quatrième édition de leur événement phare : « Un Soir pour oublier ».

Derrière ce titre en forme de défoulement collective se cache la plus belle vitrine du stand-up béninois. Après trois éditions successives couronnées de succès, le festival change d’échelle. « Avant d’entamer les préparatifs proprement dits, nous avons souhaité dresser le bilan, mais aussi présenter les innovations qui marqueront ce nouveau chapitre », a expliqué Amour Aïou, cofondateur du collectif, rappelant qu’une scène artistique ne peut mûrir sans structures solides pour la porter.

Penser le métier à l’ère du numérique

Loin de se cantonner à une simple succession de sketchs, l’édition 2026 se veut un laboratoire de réflexion. Le festival s’articulera ainsi autour de trois temps forts, à commencer, le 1er septembre prochain, par un congrès professionnel inédit. Les humoristes du pays s’y réuniront pour débattre d’une thématique cruciale et terriblement contemporaine : « Le métier d’humoriste stand-up à l’ère du numérique ». À l’heure où les carrières se font et se défont sur TikTok et Instagram, le collectif entend donner aux artistes locaux les clés d’une souveraineté digitale.

Deux jours plus tard, le 3 septembre, le festival jouera la carte de l’intimité et de la transmission avec un « Comedy Club » au format privé. Conçue comme un espace d’émulation, cette soirée permettra à la jeune garde de l’humour béninois de tester ses textes face à un public restreint, sous l’œil bienveillant de leurs pairs.

Un final en apothéose

Le point d’orgue de cette semaine culturelle se tiendra le 5 septembre, lors de la grande soirée de gala ouverte au grand public. Pour l’occasion, le collectif a sorti l’artillerie lourde en dévoilant un prestigieux duo en tête d’affiche. Les spectateurs assisteront au grand retour sur scène de Belronde Adjaho (déjà plébiscitée lors de la deuxième édition), qui partagera les planches avec une figure incontournable de la scène nationale : Hermano Premier, humoriste au style acéré et à la popularité grandissante.

En structurant ainsi son offre, « Un Soir pour oublier » ne cherche pas seulement à faire rire ; il pose les jalons d’une véritable économie de la culture au Bénin. « Un secteur artistique ne peut véritablement se développer sans événements capables de mettre en valeur ses talents », insiste Amour Aïou. Un pari en passe d’être gagné : en devenant le carrefour majeur du rire à Cotonou, le collectif prouve que l’humour béninois a définitivement trouvé son public, son rythme et, surtout, son ambition.