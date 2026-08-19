Bénin: ouverture des inscriptions dans les CFPA publics pour l’année 2026-2027

​Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation Professionnelle, annonce l’ouverture des registres d’inscription dans les Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (CFPA) publics pour l’année d’apprentissage 2026-2027.

Les dépôts de dossiers ont démarré le lundi 17 août et se poursuivront jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures. Cette mesure s’adresse aux jeunes, aux artisans, aux maîtres d’apprentissage ainsi qu’aux parents d’élèves.

​Implantation territoriale et cursus proposés

​Au total, treize CFPA publics répartis sur l’ensemble du territoire national accueillent les candidats : Abomey, Agoua, Agouagon, Athiémé, Covè, Djidja, Dogbo, Djougou, Kouandé, Nikki, Pahou, Sè et Zè. La liste complète des métiers enseignés est affichée dans chaque centre et reste consultable sur le site internet du ministère.

​Ces parcours permettent de préparer deux diplômes distincts : le Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) et le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

​Critères d’accès et conditions de candidature

​Les conditions de sélection varient selon le diplôme visé :

​Pour le Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), les postulants doivent être âgés d’au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et faire preuve d’une réelle motivation pour l’apprentissage d’un métier en vue d’une insertion professionnelle durable.

​Pour le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), les exigences sont plus précises. Le candidat doit être déscolarisé, titulaire du Certificat d’Études Primaires (CEP), avoir achevé au minimum la classe de quatrième ou niveau équivalent requis pour la spécialité choisie, être âgé d’au moins 14 ans au 31 décembre 2026 et réussir le test de sélection.

​Constitutifs du dossier et modalités de dépôt

​Le dossier de candidature doit comporter :

​Une fiche d’inscription précisant le métier, la formation et l’établissement retenus ;

​Une copie de l’acte de naissance ou toute pièce d’état civil équivalente ;

​Une quittance de paiement des frais d’étude de dossier fixés à 1 000 francs CFA.

​La fiche d’inscription est disponible au retrait dans les centres de dépôt ou en téléchargement libre sur le portail web du ministère. Les frais d’étude de dossier s’acquittent sur les sites de dépôt dédiés ou directement auprès du Trésor public sur le compte indiqué par la tutelle.

​La date limite stricte de dépôt est fixée au vendredi 25 septembre 2026 à 17 heures, en amont de la rentrée officielle dans les CFPA publics programmée pour le lundi 28 septembre 2026.