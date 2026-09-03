Disney en deuil: décès de l’actrice Carla Jeffery à 33 ans

La comédienne américaine Carla Jeffery, connue pour ses apparitions dans plusieurs productions de Disney, est morte à seulement 33 ans. Son agence a annoncé sa disparition sur Instagram, sans préciser pour l’heure les circonstances ni la cause de son décès.

Romaric Déguénon
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L’actrice américaine Carla Jeffery, connue notamment pour ses apparitions dans des productions de Disney, est décédée à l’âge de 33 ans. L’annonce de sa disparition a été faite jeudi soir sur son compte Instagram par son agence de gestion artistique. Les circonstances et la cause de son décès n’ont, à ce stade, pas été communiquées.

Carla Jeffery avait rejoint l’agence Alexanders Talent Management à l’âge de 12 ans. Elle avait fait ses premiers pas au cinéma en 2006 dans le film Phat Girlz, avant de poursuivre sa carrière dans l’univers du divertissement.

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