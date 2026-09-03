Disney en deuil: décès de l’actrice Carla Jeffery à 33 ans

La comédienne américaine Carla Jeffery, connue pour ses apparitions dans plusieurs productions de Disney, est morte à seulement 33 ans. Son agence a annoncé sa disparition sur Instagram, sans préciser pour l’heure les circonstances ni la cause de son décès.

L’actrice américaine Carla Jeffery, connue notamment pour ses apparitions dans des productions de Disney, est décédée à l’âge de 33 ans. L’annonce de sa disparition a été faite jeudi soir sur son compte Instagram par son agence de gestion artistique. Les circonstances et la cause de son décès n’ont, à ce stade, pas été communiquées.

Carla Jeffery avait rejoint l’agence Alexanders Talent Management à l’âge de 12 ans. Elle avait fait ses premiers pas au cinéma en 2006 dans le film Phat Girlz, avant de poursuivre sa carrière dans l’univers du divertissement.