Ceuta: un rapport policier espagnol pointe la «permissivité» des policiers marocains lors de l’afflux de migrants

Consulté par l'AFP, un rapport de la police espagnole évoque un dispositif marocain «sensiblement plus réduit que d'ordinaire» lors de l'arrivée de dizaines de milliers de migrants à Ceuta fin juillet, en contradiction avec la position officielle de Madrid.

Un rapport de la police espagnole, consulté par l’AFP mercredi 2 septembre, évoque une «permissivité» des forces de l’ordre marocaines lors de l’afflux massif de migrants survenu à Ceuta les 30 et 31 juillet, semant le doute sur le rôle joué par le Maroc dans cet épisode.

Selon ce document établi par le Centre national de l’immigration et des frontières (Cenif), le dispositif policier marocain déployé ce jour-là était «sensiblement plus réduit que d’ordinaire», ses rédacteurs pointant une «totale permissivité» des autorités marocaines face au passage de plusieurs dizaines de milliers de personnes vers l’enclave espagnole d’Afrique du Nord.

L’exécutif espagnol a toujours exonéré le Maroc de toute responsabilité dans cet afflux soudain, le ministère de l’Intérieur ayant répété qu’aucun rapport n’avait établi de responsabilité dans cette affaire. Une position régulièrement critiquée par l’opposition, qui soupçonne Rabat d’avoir volontairement laissé filer les candidats à l’exil.

Cette révélation intervient alors que la crise migratoire de Ceuta continue d’alimenter les tensions politiques en Espagne, l’opposition réclamant des explications sur la gestion de cet épisode par le gouvernement.