Malte : le magnat Yorgen Fenech acquitté dans le procès de l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia

Un jury maltais a innocenté, mercredi, l'homme d'affaires accusé d'avoir commandité en 2017 le meurtre de la journaliste d'investigation, provoquant une réaction amère de sa famille et un possible appel du parquet.

Un jury maltais composé de six femmes et trois hommes a rendu, mercredi 2 septembre 2026, un verdict de non-culpabilité en faveur de l’homme d’affaires Yorgen Fenech, 44 ans, poursuivi pour complicité dans l’homicide volontaire de la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia et pour association en vue de commettre un crime. La décision a été prise à la majorité de huit voix contre une, selon le quotidien Times of Malta.

Daphne Caruana Galizia, âgée de 53 ans, avait été tuée le 16 octobre 2017 dans l’explosion de sa voiture piégée près de son domicile. Cette journaliste d’investigation enquêtait alors sur des soupçons de corruption dans les milieux politiques et d’affaires maltais, notamment autour de sociétés offshore liées à l’entourage du Premier ministre de l’époque, Joseph Muscat, révélées par les Panama Papers.

L’accusation soutenait que Yorgen Fenech, promoteur immobilier influent, avait versé 150 000 euros par l’intermédiaire d’un tiers pour commanditer l’attentat. Sa défense a pour sa part suggéré que l’ancien chef de cabinet du gouvernement maltais, Keith Schembri, aurait pu être impliqué dans la commande du meurtre, affirmant que ce dernier avait transmis à plusieurs reprises des informations sensibles à Fenech.

Yorgen Fenech était le dernier des six personnes inculpées dans cette affaire à être jugé. Trois hommes reconnus coupables d’avoir posé la bombe purgent depuis 2022 des peines de quinze ans de prison, après avoir plaidé coupables.

La famille de la victime dénonce un verdict qui « nie la justice »

La famille de Daphne Caruana Galizia a réagi avec amertume à l’annonce de l’acquittement. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, elle a estimé que le verdict lui niait « la justice qu’elle mérite », rappelant que « neuf ans après l’assassinat brutal de Daphne, les défaillances institutionnelles qui ont permis son meurtre restent sans réponse ». Les deux fils de la journaliste, présents à l’audience, ont quitté le tribunal sans commenter le verdict.

Le ministère public prévoit de faire appel de la décision, selon des médias maltais. L’affaire Caruana Galizia avait conduit, en 2019 et 2020, à la démission du Premier ministre Joseph Muscat et de plusieurs hauts responsables de son gouvernement, après la mise au jour de liens présumés entre certains d’entre eux et les commanditaires présumés du meurtre.