Des enregistrements inédits font entendre les pensées « intimes » et troublantes de Michael Jackson sur les enfants

Des enregistrements audio inédits de Michael Jackson, dans lesquels il expose ses pensées « intimes » au sujet des enfants, seront diffusés dans une nouvelle série documentaire britannique : ces extraits, obtenus par la production Wonderhood Studios pour Channel 4, relancent le débat sur la proximité de la star avec des mineurs et les éléments qui ont entouré son procès de 2005.

Les bandes, présentées comme inédites par la production, contiennent des confidences troublantes de la part du chanteur. Dans un passage cité par les producteurs, Jackson déclare : « Si vous me disiez maintenant… Michael, que vous ne pourriez plus jamais voir d’enfant… je me suiciderais ». Il affirme également : « Les enfants finissent par tomber amoureux de ma personnalité. Parfois, cela me cause des ennuis. »

Les enregistrements apportent, selon les promoteurs de la série, un éclairage nouveau sur la relation entre Michael Jackson et Gavin Arvizo, un ancien ami d’enfance et survivant du cancer qui l’a accusé d’abus sexuels lors du procès pénal de 2005. Des images montreraient Jackson partageant son lit avec des enfants et partant en pique-nique seul avec Arvizo sur la propriété de Neverland, selon les documents présentés par la production.

La série « The Trial » revient sur les accusations et le procès de 2005

Wonderhood Studios a structuré la série en quatre épisodes consacrés aux événements ayant conduit au procès de 2005, qui avait abouti à l’acquittement de Michael Jackson. Lors de ce procès, la star avait été jugée sur 14 chefs d’accusation, parmi lesquels quatre pour attentat à la pudeur sur mineur, quatre pour avoir enivré un mineur en vue d’abus sexuels, ainsi qu’un chef de complot visant à séquestrer le garçon et sa famille dans son ranch californien. La production précise aussi que Jackson était accusé d’avoir fourni de l’alcool au jeune garçon.

Un témoin ayant écouté les enregistrements cités par la production décrit la tonalité des propos de Jackson comme inquiétante et parle d’une « obsession » pour les enfants, « surtout ceux qui ne sont pas les siens ». Selon ce témoin, entendre la voix du chanteur évoquer les enfants de cette manière soulève des questions sur sa santé mentale, son état d’esprit et ses intentions.

Les images et extraits réunis par la série incluent aussi des séquences montrant les soins apportés par Jackson à Gavin Arvizo lorsqu’il luttait contre le cancer, alors qu’il était encore enfant. La production rapporte que Jackson racontait avoir dit à Gavin qu’il était « comme un ange » à ses yeux et défendait son comportement en affirmant être « un ami qui cherche à rendre service ».

Channel 4 annonce la diffusion de « The Trial » la semaine prochaine ; la série remettra en perspective les témoignages, les enregistrements et les images relatifs aux accusations portées contre Michael Jackson lors du procès de 2005.