Côte d’Ivoire : un jeune de 18 ans tente de poignarder ses parents

En Côte d’Ivoire, précisément dans la commune d’Anyama, mardi 20 janvier 2026, vers 22 heures, un père et son épouse ont échappé de justesse à une tentative de meurtre de leur fils de 18 ans, suivi pour des troubles neurologiques.

Selon Police Secours, le jeune homme, armé d’un couteau et d’une fourchette, est devenu menaçant et incontrôlable. Malgré les tentatives désespérées de son père pour le raisonner, la situation a rapidement dégénéré, plongeant la famille dans l’angoisse.

Alertés, les policiers du commissariat d’Anyama sont intervenus promptement. Face à un adolescent agité et armé, ils ont privilégié le dialogue et la prudence. Leur patience a permis de désarmer et maîtriser le jeune homme sans faire de blessés.

Les parents, sous le choc mais indemnes, ont vu leur fils pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital d’Adjamé.