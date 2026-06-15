Patrick Bruel placé sous contrôle judiciaire, interdit de séjour aux États-Unis

Patrick Bruel, âgé de 67 ans, a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel et a été placé sous contrôle judiciaire. La décision judiciaire s’accompagne de plusieurs contraintes strictes — notamment l’interdiction de quitter le territoire français et la remise de son passeport — qui restreignent désormais les déplacements et les contacts de l’artiste, alors qu’il conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

Selon les éléments rendus publics, le contrôle judiciaire impose à Patrick Bruel une série d’obligations et d’interdictions : remise de son passeport au greffe (mesure rapportée par 75 Secondes), interdiction de sortie du territoire national, impossibilité d’entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches, et interdiction de fréquenter les salons de massage. Le dispositif prévoit également une obligation de soins psychologiques et le versement d’une caution de 500 000 euros.

Ces mesures ont des répercussions concrètes sur la vie professionnelle et personnelle de l’artiste, qui partageait son temps entre la France et les États-Unis. En particulier, il ne pourra plus se rendre à Los Angeles, ville qu’il fréquentait régulièrement. Après deux jours passés en garde à vue, Patrick Bruel a été présenté devant quatre juges d’instruction. À l’issue de ces audiences, plusieurs mises en examen ont été prononcées et il a été placé sous contrôle judiciaire ; dans d’autres dossiers, il a reçu le statut de témoin assisté.

Patrick Bruel assure n’avoir « jamais forcé une femme »

Sur ses comptes de réseaux sociaux, l’artiste a contesté avec force les accusations portées contre lui. Il a déclaré n’avoir « jamais forcé une femme », ni « drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit », affirmant qu’il ne s’est jamais servi de sa notoriété pour obtenir des relations non consenties. Il a ajouté son intention de se défendre « pour ceux qui me soutiennent, pour ma famille, pour mon équipe, pour mes amis, pour mon public », évoquant la présomption d’innocence et le droit à une enquête équitable.

Dans son message, Patrick Bruel a indiqué qu’il poursuivrait son activité professionnelle malgré la situation, assurant qu’il continuerait « à faire [son] métier avec le même dévouement et la même passion ».