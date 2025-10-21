Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : ADCI d’Assalé Tiémoko ne soutiendra aucun candidat

À quelques jours de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, le mouvement politique Aujourd’hui et demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), dirigé par le député Assalé Tiémoko Antoine, a annoncé qu’il ne soutiendra aucun candidat en lice.

« Après une large consultation de sa base militante et en remerciant les candidats qui ont sollicité son soutien, ADCI informe ses membres et l’opinion nationale qu’il ne s’engagera en faveur d’aucun candidat », indique le communiqué signé par Roger Youan, secrétaire exécutif du mouvement ce mardi 21 octobre 2025. ADCI invite cependant les candidats de l’opposition à « prendre en compte son appel au sacrifice pour la nation ».

Le mouvement appelle également à un dialogue national, estimant que « se retrouver autour d’une table pour échanger sincèrement et trouver des solutions durables est préférable à des affrontements dans les rues ». ADCI se dit aux côtés des forces démocratiques et des acteurs de la société civile, et insiste sur la nécessité de prévenir « une crise socio-politique qui serait de trop ».

ADCI a par ailleurs dénoncé l’interdiction de la marche de l’opposition, soulignant que « la marche républicaine et démocratique ne crée ni désordre ni violence. Ce sont les interdictions arbitraires qui provoquent les tensions ».

Pour rappel, la candidature d’Assalé Tiémoko Antoine à la présidentielle a été déclarée irrecevable par le Conseil constitutionnel pour insuffisance de parrainages. Le climat politique et social reste donc tendu à quelques jours du scrutin présidentiel.