Brésil : nouveau revers judiciaire pour l’ex président Jair Bolsonaro

Le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême du Brésil, a suspendu ce samedi l’application d’une loi prévoyant la réduction de la peine de prison de l’ex-président Jair Bolsonaro, condamné en septembre 2025 à vingt-sept ans de réclusion pour tentative de coup d’État.

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Dans un document auquel l’Agence France-Presse a eu accès, le juge a ordonné la « suspension de l’application de la loi » au nom de la « sécurité juridique », en attendant que des recours remettant en cause la « constitutionnalité » du texte soient tranchés en séance plénière par la Cour suprême. La loi, adoptée par le Parlement en décembre 2025, avait d’abord été censurée en janvier 2026 par le président Luiz Inácio Lula da Silva, avant que les parlementaires n’annulent ce veto à la fin d’avril par 318 voix contre 144 à la Chambre et 49 voix contre 24 au Sénat. La loi avait finalement été promulguée vendredi, la veille de la décision de suspension.

La décision du juge Moraes survient après la saisine de la Cour suprême par plusieurs partis de gauche, qui contestent la constitutionnalité du texte. Concrètement, la suspension ordonnée ce samedi bloque l’examen des dossiers individuels des condamnés, tant que la Cour suprême ne s’est pas prononcée en formation plénière sur la légalité du texte. La loi modifie le mode de calcul du temps de détention et bénéficie à l’ensemble des personnes condamnées pour tentative de coup d’État, dont les partisans de Bolsonaro qui ont saccagé les lieux de pouvoir à Brasília le 8 janvier 2023. Selon les règles en vigueur avant ce texte, Bolsonaro, 71 ans, ne pouvait bénéficier d’un aménagement de sa peine qu’à partir de 2033. Il purge actuellement sa peine à domicile pour raisons de santé.

Bolsonaro demande l’annulation pure et simple de sa condamnation

La riposte judiciaire de Bolsonaro ne s’est pas limitée à la loi sur la réduction de peine. Vendredi – soit le jour même de la promulgation de la loi -, ses avocats ont déposé un recours distinct demandant à la Cour suprême d’annuler purement et simplement sa condamnation afin de « réparer une erreur judiciaire », selon Le Monde. La Cour suprême l’avait condamné en septembre 2025 pour avoir conspiré à se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face à Lula à la présidentielle de 2022. La double offensive judiciaire de la défense – annulation du jugement d’un côté, réduction de peine de l’autre – illustre la stratégie menée sur tous les fronts par l’ex-chef de l’État brésilien d’extrême droite pour retrouver sa liberté de mouvement à l’approche des prochaines échéances politiques.