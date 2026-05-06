Séjour en Sardaigne: Kylian Mbappé se défend après des critiques de ses coéquipiers

L’entourage de Kylian Mbappé a publié mardi 5 mai un communiqué transmis à l’AFP pour répondre à la polémique provoquée par un séjour de l’attaquant du Real Madrid en Sardaigne le week-end précédent, alors qu’il se remet d’une blessure aux ischio-jambiers contractée le 24 avril face au Real Betis. « Une partie des critiques repose sur une surinterprétation d’éléments liés à une période de récupération strictement encadrée par le club, sans correspondre à la réalité de l’implication et du travail effectué au quotidien par Kylian pour le collectif », indique le texte.

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Le capitaine de l’équipe de France a été photographié et filmé à Cagliari, en Sardaigne, en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito, pendant les jours de repos accordés par le club aux joueurs blessés. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une vague de réactions hostiles parmi les supporters madrilènes, dont certains ont lancé une campagne en ligne avec un visuel représentant le joueur barré du mot « Fuera » (dehors).

Le déplacement avait été autorisé par les médecins et la direction du club, selon les informations concordantes de plusieurs médias français et espagnols. Mbappé est rentré à Madrid dimanche, s’est entraîné normalement lundi et a effectué une séance individuelle mardi, jour de repos pour le reste de l’effectif, dans l’espoir d’être disponible pour le Clasico face au FC Barcelone dimanche 11 mai en Liga.

La polémique sarde intervient dans un contexte de tensions internes au Real Madrid. Selon des informations de presse espagnole, une forme de distance s’est installée entre Mbappé et une partie du vestiaire ces dernières semaines, après l’élimination du club en Ligue des champions et la perte du titre de champion d’Espagne. L’épisode de sa sortie sur blessure face au Betis, le 24 avril, a cristallisé les crispations. L’attaquant avait quitté le terrain visiblement contrarié, avec un échange décrit comme froid avec l’entraîneur adjoint Álvaro Arbeloa.

Arbeloa, qui assure l’intérim depuis le départ de Xabi Alonso — arrivé en mai 2025 pour succéder à Carlo Ancelotti —, a répondu dimanche aux questions sur l’incident en déclarant que chaque joueur était libre de ses choix pendant son temps libre. Il a ajouté, dans des propos que le Real Madrid ne s’était pas construit avec des joueurs « en smoking » mais avec des joueurs qui terminent le match « le maillot couvert de sueur et de boue ».

Le Clasico et le Mondial en ligne de mire

Malgré les turbulences, Mbappé reste le meilleur buteur de la Liga avec 24 réalisations en 28 matchs, devant Vedat Muriqi (Majorque, 21 buts) et Lamine Yamal (FC Barcelone, 16 buts), selon le classement officiel du trophée Pichichi. Toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans totalise 41 buts en 41 matchs cette saison, dont 13 en Ligue des champions.

Sa cadence a cependant baissé depuis février. Touché une première fois au genou fin février-début mars, il n’a inscrit qu’un seul but en Liga depuis le 8 février. Le Real Madrid affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et deux défaites sur ses six derniers matchs de championnat.

Le retour de Mbappé est attendu pour le déplacement au Camp Nou dimanche, un match qui pourrait sceller définitivement la course au titre en Liga. L’attaquant français doit ensuite figurer dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026, qui débute le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. L’équipe de France entrera dans la compétition le 16 juin face au Sénégal à New York/New Jersey. Le diagnostic officiel du Real Madrid faisait état d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, sans durée d’indisponibilité précisée.