Championnat national de tennis 2025: le tournoi s’ouvre ce lundi à Porto-Novo et Cotonou

Bénin - Sport
Par Romaric Déguénon
Raquette et balle de tennis @megasports
Le tennis béninois s’apprête à vivre une semaine intense. L’édition 2025 du championnat national débute ce lundi 25 août sur les courts du stade Charles-de-Gaulle de Porto-Novo et à l’Académie Darboux de Cotonou.

Plus de 200 athlètes sont attendus pour cette compétition. Au programme, les jeunes talents des catégories filles et garçons (10, 12, 14, 16 et 18 ans et moins) seront en lice aux côtés des seniors hommes et dames. Jusqu’au 30 août, les courts béninois vibreront au rythme de la petite balle jaune, avec en ligne de mire les titres nationaux.

Une sélection issue des championnats départementaux

Pour accéder à cette phase finale, les joueurs ont dû se distinguer lors des championnats départementaux organisés du 12 au 15 août. Plusieurs sites avaient accueilli ces joutes qualificatives : le stade Charles-de-Gaulle (Porto-Novo), le Bénin Tennis Club (Cotonou), l’ENI (Lokossa), l’hôtel Pergola (Zou et Collines), le CAS Tennis Club (Parakou) et le SOS Tennis Club (Natitingou). Les meilleurs de chaque ligue ont ainsi décroché leur billet pour cette grande semaine.

