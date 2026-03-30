Centrafrique : Faustin Archange Touadéra investi pour un troisième mandat à Bangui

Réélu en décembre 2025 avec 77,90 % des suffrages, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été investi ce lundi 30 mars 2026 à Bangui, à l’occasion d’une cérémonie officielle marquant le début de son troisième mandat et l’entrée en vigueur de la 7ᵉ République.

L’événement, à forte portée politique et diplomatique, réunit plusieurs délégations africaines, confirmant la dimension régionale de cette investiture. Selon les résultats définitifs validés par la Cour constitutionnelle, Faustin Archange Touadéra avait remporté le scrutin du 28 décembre 2025. Son principal adversaire, Anicet-Georges Dologuélé, crédité de 13,50 %, avait contesté le résultat en dénonçant des fraudes, un recours rejeté par la juridiction constitutionnelle.

Cette investiture intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les critiques de l’opposition, notamment depuis l’adoption en 2023 d’une nouvelle Constitution autorisant le chef de l’État à briguer un nouveau mandat. Plusieurs dirigeants africains ont fait le déplacement à Bangui. Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a été accueilli par Faustin Archange Touadéra. Le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute a également pris part à la cérémonie, reçu à son arrivée par Félix Moloua.

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema est également présent, illustrant le renforcement des liens entre États de la sous-région. Cette présence diplomatique souligne l’importance des relations au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et la volonté des pays membres de consolider leur coopération.