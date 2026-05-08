Gogounou: quatre suspects arrêtés après un braquage violent

La Police républicaine a annoncé l’interpellation de quatre individus soupçonnés d’avoir pris part à un braquage particulièrement violent survenu dans la commune de Gogounou, dans la nuit du 28 au 29 avril 2026.

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Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par Matinal, six assaillants armés de machettes et de bâtons ont attaqué le domicile d’un habitant du village de Binga, dans l’arrondissement de Sougou-Kpantrossi à Gogounou. Le chef de famille a été agressé, son épouse victime d’une agression sexuelle, et les malfaiteurs ont emporté une motocyclette Haojue Xpress, deux téléphones portables ainsi qu’une somme de 200 000 francs CFA.

Les investigations menées par le commissariat de Gounarou ont permis d’identifier et de mettre la main sur quatre des suspects. Les deux autres membres du groupe sont toujours en fuite et activement recherchés par les forces de l’ordre.

La Police républicaine appelle les populations à renforcer leur vigilance et à collaborer avec les autorités en signalant tout comportement suspect.