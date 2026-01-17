Presidentielles en Ouganda: Yoweri Museveni largement en tête avec plus de 76 % des voix

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle en Ouganda placent Yoweri Museveni largement en tête du scrutin, selon les chiffres publiés par l’Autorité nationale des élections (INE) dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026.

Avec plus de 76 % des suffrages exprimés, le président sortant est en position de force pour obtenir un septième mandat consécutif.

Le décompte porte sur les résultats de 84,39 % des bureaux de vote, et indique un taux de participation d’environ 52,42 %.

Derrière Museveni, Anicet-Georges Dologuélé arrive en seconde position avec près de 14,66 % des voix, suivi d’Henri-Marie Dondra, ancien Premier ministre, crédité de 3,19 %.

Les autres candidats recueillent des scores nettement inférieurs, avec notamment Marcelin Yalemende à 2,13 %, Serge Djorie à 1,87 %, Eddy Kparekouti à 1,04 % et Aristide Briand Reboas à 0,95 %.

Ces résultats provisoires interviennent dans un climat politique tendu. Les principaux challengers de Museveni ont déjà dénoncé des irrégularités dans l’organisation du scrutin.

Anicet-Georges Dologuélé a évoqué un conflit d’intérêts allégué au sein de l’INE et des « anomalies » susceptibles d’avoir affecté la sincérité du vote, tout en se disant convaincu que la « vérité des urnes » lui serait favorable.

De son côté, Henri-Marie Dondra a appelé à une annulation pure et simple de l’élection et à la dissolution de l’INE, jugeant l’organisme incapable d’assurer des scrutins « libres et inclusifs ». Il a annoncé son intention de saisir le Conseil constitutionnel ougandais pour contester les résultats.

Les résultats définitifs doivent être proclamés le 20 janvier 2026, après examen par le Conseil constitutionnel. En attendant, ces chiffres confirment la domination du président Museveni dans un paysage politique ougandais dominé par son long exercice du pouvoir, débuté en 1986.