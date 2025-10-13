CDM 2026 (Q): le capitaine de l’Afrique du Sud ne voit pas le Bénin battre le Nigeria

Le capitaine de l’Afrique du Sud, Ronwen Williams, estime que le Bénin ne parviendra pas à battre le Nigeria lors du match décisif de qualification pour la Coupe du monde 2026, prévu mardi.

Le capitaine de l’Afrique du Sud, Ronwen Williams, garde espoir malgré une situation compliquée dans la course à la Coupe du monde 2026. Avant la dernière journée des qualifications, le gardien des Bafana Bafana estime que le Bénin ne battra pas le Nigeria, un scénario qui permettrait à son équipe de conserver une chance de qualification.

« Si vous regardez en arrière, il y a un mois, tout semblait clair pour notre qualification — jusqu’à ce que la FIFA nous retire trois points pour avoir aligné un joueur inéligible contre le Lesotho », a rappelé Williams dans un entretien à Sports Wire.

L’Afrique du Sud, accrochée (0-0) par le Zimbabwe vendredi, devra impérativement battre le Rwanda mardi et compter sur un faux pas du Bénin. Malgré tout, le capitaine refuse d’abandonner : « Je suis convaincu que tout finira par tourner en notre faveur. Je crois encore aux contes de fées. » Rendez-vous demain après-midi pour le dénouement.

