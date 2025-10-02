CDM 2026 (Q): la liste de l’Algérie avec Luca Zidane

La liste de l’Algérie pour le rassemblement d’octobre est tombée. Luca Zidane, le fils de Zinedine Zidane, fait partie du groupe.

L’Algérie a deux rendez-vous africains en octobre. Les Fennecs affronteront la Somalie (9 octobre) et l’Ouganda (14 octobre) dans le cadre des 9è et 10è journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour ces deux matchs, le sélectionneur Vladimir Petkovic a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus.

Dans le lot, on retrouve Luca Zidane, qui signe sa première convocation avec les Fennecs. L’ancien international espoir français rejoint l’équipe des gardiens avec Guendouz et Benbot, avec lesquels il sera en concurrence. En défense, Petkovic a fait appel notamment aux expérimentés Ramy Bensebaïni ou encore Aïssa Mandi. On note aussi les retours de Badreddine Bouanani, Adam Zorgane et Amine Chiakha.

La liste de l’Algérie: