CAF – LDC: AS FAR – JS Kabylie, Petro Luanda – Stade Malien, le programme de ce samedi

Découvrez les rencontres au programme ce samedi à travers l’Afrique, comptant pour la quatrième journée des phases de poule.

La Ligue des champions de la CAF reprend ses droits ce samedi avec une quatrième journée décisive pour plusieurs cadors du continent. Au lendemain du succès d’Al-Hilal face à Mamelodi Sundowns, la compétition continentale se poursuit avec trois affiches aux enjeux variés, où chaque point pèsera lourd dans la course à la qualification.

En Tanzanie, les Young Africans auront fort à faire face à Al Ahly. Battus 2-0 au Caire lors de la manche aller, les Tanzaniens tenteront de renverser la vapeur devant leur public. En face, le géant égyptien, fort de son expérience et de son réalisme, cherchera à confirmer sa supériorité et à se rapprocher un peu plus des phases finales.

En Angola, Petro Luanda accueille le Stade Malien dans un contexte similaire. Défaits 2-0 à Bamako, les Angolais sont dos au mur et devront afficher un tout autre visage pour espérer rester en vie dans cette campagne continentale. Les Maliens, solides et efficaces à l’aller, aborderont ce déplacement avec l’ambition de sécuriser un résultat positif.

Enfin, le dernier rendez-vous de la journée conduira la JS Kabylie au Maroc pour y défier l’AS FAR de Rabat. Après un match aller fermé et sans but en Algérie (0-0), les deux formations se retrouvent pour un duel qui s’annonce indécis, où le moindre détail pourrait faire basculer la rencontre.

Le programme de ce samedi (heures GMT)