CAN 2025: un influenceur algérien emprisonné pour avoir uriné dans un stade de Rabat

Filmé en train d’uriner dans un stade lors de la Coupe d’Afrique des Nations, Raouf Belkacemi a écopé d’une peine de prison ferme, une affaire qui rappelle les limites strictes encadrant les comportements dans les enceintes sportives.

La justice marocaine a tranché. L’influenceur algérien Raouf Belkacemi a été condamné à trois mois de prison ferme assortis d’une amende de 500 dirhams (environ 136 dollars) pour des faits survenus en pleine Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le verdict a été rendu lundi par le tribunal de première instance de Rabat. L’intéressé demeure incarcéré à la prison d’El Arjate, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, dans l’attente d’un éventuel appel.

L’affaire remonte au huitième de finale de la CAN opposant l’Algérie à la République démocratique du Congo. Installé dans les tribunes du stade Prince Moulay El Hassan, Belkacemi s’était filmé en train d’uriner, avant de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux. Les images, rapidement devenues virales, ont suscité une vive indignation parmi les supporters et provoqué une réaction immédiate des autorités.

Poursuivi pour atteinte à la décence publique et trouble à l’ordre public, l’influenceur a été interpellé puis placé en détention avant sa comparution. Cet épisode, largement relayé, met en lumière la volonté des autorités de faire respecter strictement les règles de comportement dans les enceintes sportives, en particulier lors d’événements d’envergure continentale.