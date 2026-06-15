Baccalauréat 2026 : les affectations des secrétaires de correction et de délibération disponibles en ligne

L’Office du Baccalauréat a rendu publiques les affectations des secrétaires retenus pour les opérations de correction et de délibération du Baccalauréat, session de juin 2026. Les concernés sont invités à consulter leur déploiement en ligne.

L’Office du Baccalauréat a procédé à la mise en ligne des centres de déploiement des secrétaires retenus pour les opérations de correction et de délibération du Baccalauréat, session de juin 2026. Dans un communiqué, le Directeur de l’Office du Baccalauréat invite les intéressés à consulter leur affectation sur la plateforme www.libre.bac.bj.

« Pour consulter votre déploiement au poste de secrétaire dans les centres de correction et de délibération de l’examen du baccalauréat, session de juin 2026, veuillez vous connecter sur le site www.libre.bac.bj », précise le communiqué.

Au total, 70 101 candidats répartis dans 140 centres de composition prennent part depuis la matinée de ce lundi à la session de juin 2026 du Baccalauréat sur l’ensemble du territoire national. Après la phase des compositions écrites prévue du 15 au 17 juin, l’organisation de l’examen se poursuivra avec les travaux de correction des copies et les délibérations devant aboutir à la proclamation des résultats.

Ces différentes opérations mobilisent plusieurs catégories d’acteurs, notamment les correcteurs, examinateurs et secrétaires chargés d’assurer le traitement administratif et technique des résultats. Selon les informations communiquées par l’Office du Baccalauréat, les acteurs intervenant dans l’organisation de l’examen ont été retenus à l’issue du processus de sélection conduit par les commissions départementales et nationales.

Les secrétaires désignés sont donc appelés à prendre connaissance de leur centre de déploiement afin de se préparer aux tâches qui leur seront confiées lors des prochaines étapes de l’examen. Pour cette session de juin 2026, l’Office du Baccalauréat a également indiqué avoir préparé 61 sujets destinés aux épreuves écrites des 14 séries en compétition.