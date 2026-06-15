Bénin : un nouveau DG nommé à la tête de la LNB après la démission de Gaston Zossou

La Loterie nationale du Bénin (LNB) change de direction. Marius Adanzounon a été nommé Directeur général, en remplacement de Gaston Zossou, qui a quitté ses fonctions.

La Loterie nationale du Bénin (LNB) a un nouveau Directeur général. Marius Adanzounon a été nommé à la tête de l’institution, en remplacement de Gaston Zossou, qui a démissionné de ses fonctions.

Cette nomination intervient à la suite du départ de l’ancien Directeur général, qui a dirigé la structure pendant 10 années. La LNB est une société d’État chargée de la gestion des activités de loterie et de jeux au Bénin, dont les performances contribuent au financement de diverses actions d’intérêt public.

Avec cette nomination, Marius Adanzounon prend les commandes d’une structure stratégique du paysage économique national. L’institution joue un rôle important dans la mobilisation de ressources destinées à soutenir certains projets publics.

Pour l’heure, les orientations du nouveau Directeur général n’ont pas encore été rendues publiques.