CAN 2027: tirage au sort du tour préliminaire ce mardi, voici tout ce qu’il faut savoir

Le tirage, prévu ce mardi à 12h GMT et diffusé sur CAF TV, marquera le début officiel de la route vers la phase finale coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les contours du lancement officiel des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2027. L’instance continentale procédera, ce mardi à partir de 12h00 GMT, au tirage au sort du tour préliminaire, retransmis en direct sur CAF TV.

Cette étape marquera le coup d’envoi du long processus qualificatif menant à la phase finale de la CAN 2027, qui sera coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. Le tirage concernera le tour préliminaire, réservé aux nations les moins bien classées au dernier classement mondial de la FIFA.

Douze sélections sont engagées à ce stade de la compétition, tandis que 42 autres pays africains ont déjà validé leur qualification directe pour la phase de groupes. Les équipes concernées par ce tour préliminaire sont le Lesotho, le Burundi, l’Éthiopie, l’Eswatini, le Soudan du Sud, l’île Maurice, le Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, la Somalie, les Seychelles et l’Érythrée.

Afin d’assurer un certain équilibre sportif, la CAF a réparti ces sélections en deux chapeaux, strictement sur la base du classement FIFA. Le chapeau 1 regroupe les six équipes les mieux classées (Lesotho, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Soudan du Sud et Maurice), tandis que le chapeau 2 comprend les six nations les moins bien classées (Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Somalie, Seychelles et Érythrée).

Le tirage au sort opposera une équipe du chapeau 1 à une équipe du chapeau 2, jusqu’à la formation des six affiches. Le règlement prévoit par ailleurs que la sélection la moins bien classée disputera le match aller à domicile, ajoutant un enjeu supplémentaire à cette phase inaugurale.

À l’issue de ce tour préliminaire, les six vainqueurs rejoindront les 42 nations déjà qualifiées pour le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027, alors que la course vers la grande messe du football africain entrera pleinement dans sa phase décisive.





