CAN 2027: la CAF dévoile les affiches du tour préliminaire, le Bénin exempté

Réuni à Rabat, le tirage au sort de la CAN 2027 a fixé les premières confrontations des éliminatoires, dont les vainqueurs rejoindront les 42 sélections déjà qualifiées pour la suite de la course au tournoi coorganisé en Afrique de l’Est.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 approche de son dénouement, la Confédération africaine de football (CAF) a déjà lancé la route vers l’édition 2027. Ce mardi 13 janvier 2026, à Rabat, l’instance continentale a procédé au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2027, qui sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Ce premier tour mettra aux prises douze sélections en quête d’une place pour la suite des qualifications. Les affiches issues du tirage opposeront notamment Djibouti au Soudan du Sud, le Tchad au Burundi, la Somalie à l’île Maurice, les Seychelles au Lesotho, l’Érythrée à l’Eswatini et São Tomé-et-Príncipe à l’Éthiopie.

Ces confrontations se disputeront en aller-retour lors de la fenêtre FIFA du 25 au 31 mars 2026. Les six vainqueurs rejoindront ensuite les 42 nations déjà qualifiées pour la phase suivante, parmi lesquelles figure le Bénin, pour la grande bataille des éliminatoires.

Les affiches du tour préliminaire:

Djibouti vs Sud Soudan

Tchad vs Burundi

Somalie vs Îles Maurice

Seychelles vs Lesotho

Érythrée vs Eswatini

Sao Tomé vs Ethiopie





