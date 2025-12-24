CAN 2025: le Burkina Faso renverse la Guinée Equatoriale

Avec un but d’Edmond Tapsoba dans les arrêts de jeu, le Burkina Faso a pris le dessus sur la Guinée Equatoriale (2-1) ce mercredi en première journée du groupe E à la CAN 2025.

Le Burkina Faso ne tombera finalement pas dans le piège Equato-guinéen. Les Etalons ont disposé du Nzalang Nacional ce mercredi, dans le cadre de la première journée du groupe E à la CAN 2025. Dans une rencontre très animée, les Burkinabè se sont imposés sur le score de 2-1.

Surpris par une équipe Equato-guinéenne, réduite à dix, qui a ouvert le score à cinq minutes de la fin, sur une réalisation de Marvin Anieboh, le Burkina Faso a renversé la vapeur dans les arrêts de jeu. Georgi Minoungou a égalisé pour les siens avant qu’Edmond Tapsoba n’arrache la victoire dans les dernières secondes. Avec cette victoire, le Burkina prend la tête de la poule E, en attendant le résultat de l’autre rencontre de ce groupe entre le Soudan et l’Algérie.