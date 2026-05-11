Prix Marc-Vivien Foé 2026: le malien Mamadou Sangaré remporte le trophée

Écarté des distinctions UNFP, Mamadou Sangaré a pris sa revanche en décrochant le Prix Marc-Vivien Foé. Le milieu du RC Lens devient le premier Malien à remporter cette récompense prestigieuse, couronnant une saison pleine en Ligue 1.

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Longtemps resté dans l’ombre des grandes distinctions individuelles de fin de saison, Mamadou Sangaré a obtenu une récompense majeure lundi en remportant le Prix Marc-Vivien Foé 2026. Une consécration prestigieuse pour le milieu de terrain du RC Lens, auteur d’une saison particulièrement aboutie en Ligue 1. Le joueur de 24 ans a largement dominé les votes avec 313 points, devançant les internationaux sénégalais Lamine Camara et Moussa Niakhaté. Au-delà de la distinction individuelle, cette victoire revêt également une dimension historique. Sangaré devient en effet le premier joueur malien à inscrire son nom au palmarès de cette récompense créée par RFI et France 24 pour honorer le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

Pilier du milieu lensois cette saison, le Malien a compilé trois buts et quatre passes décisives en 28 rencontres de championnat, tout en s’imposant comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif des Sang et Or. Interrogé après l’annonce de son sacre, Sangaré a tenu à associer ses coéquipiers à cette réussite. « Je suis très heureux d’avoir remporté ce trophée. J’ai réalisé une bonne saison et cela a été plus facile grâce au soutien de mes coéquipiers depuis mon arrivée », a confié le milieu lensois. Le joueur a également évoqué la fierté personnelle que représente cette distinction après plusieurs mois d’efforts et de constance au plus haut niveau. « C’est une immense fierté pour moi après tout le travail accompli cette saison », a-t-il ajouté. Cette récompense vient confirmer l’ascension du milieu malien, désormais considéré comme l’un des joueurs africains les plus influents du championnat de France.

🔴 URGENT – Prix Marc-Vivien Foé : Mamadou Sangaré, milieu de terrain malien du RC Lens, remporte l'édition 2026 https://t.co/VHqLgctlHe pic.twitter.com/N1fSXoWiNn — FRANCE 24 – Urgent (@UrgentF24) May 11, 2026





