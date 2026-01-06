CAN 2025: Côte d’Ivoire, RDC, Algérie, le programme de ce mardi

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 s’achèvent ce mardi avec deux chocs au programme: Algérie – RDC et Côte d’Ivoire – Burkina Faso.

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se sont poursuivis lundi avec deux affiches décisives. Grand favori pour le sacre, le Nigeria a surclassé le Mozambique (4-0) lundi soir, validant sans trembler son billet pour les quarts de finale. Les Super Eagles ont rapidement pris le contrôle de la rencontre avant de dérouler face à des Mambas dépassés.

Dans l’autre huitième disputé dans la journée, l’Égypte s’est montrée solide et efficace pour venir à bout du Bénin (3-1). Les Pharaons confirment ainsi leur statut et poursuivent leur route dans la compétition. En quarts de finale, l’Égypte retrouvera le vainqueur de la confrontation entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso. De son côté, le Nigeria affrontera le gagnant du duel très attendu entre la République démocratique du Congo et l’Algérie.

La suite des huitièmes de finale est programmée ce mardi, avec deux chocs au menu : la RD Congo face à l’Algérie, et le Burkina Faso opposé à la Côte d’Ivoire, pour déterminer les derniers qualifiés pour le top 8 continental.