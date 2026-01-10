Mondial U17 féminin 2026 (Q): les Amazones héritent du Burkina Faso au 1er tour

À l’issue du tirage au sort effectué ce samedi par la CAF, les Amazones U17 connaissent leur parcours vers la Coupe du monde 2026 au Maroc, avec un premier tour face au Burkina Faso.

Le Bénin connaît désormais sa feuille de route vers la Coupe du monde féminine U17 2026, prévue au Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) a effectué, ce samedi 10 janvier, le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique. Éliminées lors du dernier tour de la précédente édition, les Amazones U17 devront cette fois repartir dès le premier tour. Pour entrer dans la compétition, les jeunes Béninoises seront opposées au Burkina Faso dans une double confrontation programmée entre le 10 et le 19 avril 2026. Le match retour se disputera au Bénin, un avantage non négligeable pour espérer franchir ce premier obstacle.

En cas de qualification, les Amazones poursuivront leur parcours au deuxième tour face au vainqueur du duel entre la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire. Cette étape décisive se jouera entre le 22 et le 31 mai 2026, avec une place pour le tour final en ligne de mire. Le troisième et dernier tour, ultime marche avant le Mondial, s’annonce particulièrement relevé. Le Bénin pourrait y croiser la route du vainqueur des confrontations impliquant le Niger ou la Guinée, ainsi que le Nigeria, référence continentale dans les catégories de jeunes. Les rencontres de ce tour sont prévues entre le 3 et le 12 juillet 2026.

