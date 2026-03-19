Burkina Faso : Amir Abdou convoque 25 joueurs pour affronter la Guinée-Bissau en amical
Le sélectionneur Amir Abdou a dévoilé, jeudi 19 mars 2025, sa première liste pour les Étalons du Burkina Faso : 25 joueurs retenus pour deux matches amicaux face à la Guinée-Bissau programmés les 28 et 31 mars au Stade du 4-Août de Ouagadougou. La convocation marque l’absence notable de Bertrand Traoré, blessé, et celle de Cédric Badolo. L’annonce a été faite sans conférence de presse publique de la part du nouvel entraîneur.
Parmi les appelés figurent plusieurs nouveautés et retours. Sont cités pour la première fois Jack Pantalou Diarra (Espérance de Tunis), Élohim Kaboré (Hammarby IF) et Lohan/Lohann Doucet (Paris FC). Le groupe accueille également des joueurs rappelés après une période hors sélection comme Dylan Ouédraogo et Ibrahim Bancé. D’autres éléments absents lors de la CAN Maroc 2025, notamment Mohamed Konaté et Mohamed Ouédraogo, réintègrent l’effectif.
Le rassemblement servira de préparation à ces deux oppositions amicales à Ouagadougou, programmées à trois jours d’écart, et permettra au staff technique d’observer un groupe élargi avant de poursuivre la préparation des échéances à venir. La liste comprend des éléments évoluant en clubs européens, africains et américains, répartis entre gardiens, défenseurs, milieux et attaquants.
La liste des 25 joueurs retenus
Gardiens : Hervé Koffi (Angers SCO/France), Kylian Baasba Nikièma (ADO Den Haag/Pays-Bas), Soufiane Farid Ouédraogo (Hilal Omdurman/Soudan).
Défenseurs : Kan Guy Arsène Kouassi (Lorient/France), Mohamed Ouédraogo (Rheindorf Altach/Autriche), Issa Kaboré (Wrexham AFC/Pays de Galles), Adamo Nagalo (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Yacouba Nasser Djiga (Rangers FC/Écosse), Edmond Faycial Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Dylan Ouédraogo (SCR Altach/Autriche).
Milieux : Ismahila Ouédraogo (OB Odense/Danemark), Gustavo Fabrice Sangaré (FC Noah Yerevan/Arménie), Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC/Égypte), Mohamed Zoungrana (MC Alger/Algérie), Ibrahim Bancé (Marumo Gallants/Afrique du Sud), Lohann Doucet (Paris FC/Afrique du Sud).
Attaquants : Dango Aboubacar Ouattara (Brentford FC/Angleterre), Georgi Minougou (Seattle Sounders FC/USA), Bi Kalou Cyriaque Irié (SC Fribourg/Allemagne), Jack Diarra (Espérance de Tunis/Tunisie), Ousséni Bouda (San Jose Earthquakes/USA), Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian/Écosse), Elohim Kaboré (Hammarby IF/Suède), Lassina Franck Traoré (Shakhtar Donetsk/Ukraine), Mohamed Konaté (Al-Riyadh/Arabie Saoudite)
