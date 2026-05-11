Bénin: Talon consolide la gouvernance agro-environnementale à travers 2 décrets

En l’espace de six semaines, le président Patrice Talon a signé deux décrets qui parachèvent l’architecture institutionnelle de sa politique agro-environnementale.

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Les 11 mars et 22 avril 2026, les conseils d’administration de la Société béninoise de Développement des Semences et Plants (SoDeSeP S.A.) et de la Société de Développement forestier (SODEF S.A.) ont été officiellement constitués.

Deux structures, deux mandats distincts, mais une même logique : professionnaliser la gestion des filières stratégiques longtemps dominées par l’informel.

La SoDeSeP a pour mission de structurer la filière semencière. Le décret n°2026-155 nomme ses membres pour un mandat de trois ans. Il s’agit:

Mèvognon Sourou Serge-Hervé Houssou (Présidence de la République)

Roland Justin Zoglobossou (Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche)

Gnonna A. Yannick Kouakanou (Ministère de l’Économie et des Finances)

Créée en janvier 2024, la SoDeSeP vise à corriger un déséquilibre majeur : près de 80 % des semences utilisées au Bénin proviennent du circuit informel non certifié. Sa mission est de garantir la production et la distribution de semences certifiées, excluant formellement les OGM, pour renforcer une agriculture durable et compétitive.

La SODEF quant à elle, a pour mission de relancer la filière bois. Le décret n°2026-280 installé ses membres pour un mandat de deux ans. Il s’agit:

Comlanvi Alain Honou (Présidence de la République)

Jock Yannick Bidossessi Adammado (Économie et Finances)

Adjakou Akoutan Adjinda (Cadre de Vie et Transports)

La SODEF succède à une série de structures publiques (SNAFOR, ONAB, SONAB) sans réel succès dans la transformation locale du bois. Elle hérite d’un mandat élargi : valorisation industrielle, création d’emplois ruraux et intégration des impératifs climatiques (séquestration du carbone, protection des sols et de la biodiversité).

Une gouvernance sous double tutelle

Les deux sociétés obéissent à une même architecture : double tutelle sectorielle et financière, capital entièrement public et conformité à l’Acte uniforme de l’OHADA.

Les contresignataires des décrets, Romuald Wadagni, José Tonato et Cossi Gaston Dossouhoui incarnent cette rigueur institutionnelle.

La prochaine étape sera la traduction de ces nominations en plans d’affaires opérationnels, afin de consolider la stratégie agro-environnementale du gouvernement et d’ancrer durablement le Bénin dans une économie verte et résiliente.