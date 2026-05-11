Bénin : le parti Les Démocrates fait trois observations sur la trêve politique

Réuni en session extraordinaire à Cotonou, le parti Les Démocrates a formulé trois observations sur les nouvelles dispositions liées à la trêve politique au Bénin. Le parti estime notamment que les activités politiques et les critiques de l’opposition restent possibles dans le respect des principes républicains.

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Le parti Les Démocrates s’est prononcé sur les dispositions relatives à la trêve politique prévues par la Constitution révisée au Bénin. Dans une déclaration finale publiée à l’issue de son Conseil national extraordinaire tenu le 9 mai 2026 à Cotonou, la formation politique a présenté trois principales observations. La première observation du parti concerne les activités des formations politiques. Les Démocrates affirme que « les activités statutaires et réglementaires des partis politiques demeurent pleinement autorisées pendant la période de trêve politique ». Le parti estime ainsi que la vie politique peut continuer malgré les nouvelles exigences constitutionnelles.

Deuxième observation : l’opposition conserve, selon le parti, son droit de critique vis-à-vis de l’action gouvernementale. Toutefois, cette critique doit rester « responsable, argumentée et assortie de propositions alternatives crédibles ». Pour le parti, l’expression de l’opposition demeure compatible avec les nouvelles règles constitutionnelles lorsqu’elle respecte les institutions républicaines.

Enfin, Les Démocrates considère que les réformes institutionnelles en cours peuvent favoriser un dialogue politique permanent. Le parti évoque notamment « la possibilité d’un mécanisme permanent de concertation politique » entre le pouvoir exécutif et les formations politiques, sous l’égide du Sénat. À travers ces observations, le parti d’opposition réaffirme sa volonté de poursuivre ses activités politiques tout en appelant au respect de la stabilité nationale et des principes démocratiques.