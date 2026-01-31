Bill Gates dément les allégations d’Epstein sur une MST avec des filles russes

Bill Gates a formellement rejeté des allégations contenues dans un brouillon de courriel rédigé par Jeffrey Epstein, qui laissait entendre que le cofondateur de Microsoft aurait demandé des médicaments pour soigner une infection sexuellement transmissible liée à des « rapports sexuels avec des filles russes ». La riposte publique du camp Gates intervient après la mise en ligne, le 30 janvier, de centaines de milliers de documents liés à Epstein par le département de la Justice américain.

Dans une rare prise de parole officielle transmise au Daily Mail, un porte-parole de Bill Gates a qualifié ces allégations de « absolument absurdes et complètement fausses ». Selon le même communiqué, ces éléments figurant dans les fichiers d’Epstein seraient davantage l’expression de la frustration du défunt financier face à l’absence d’une relation durable avec Gates et des tentatives, selon eux, visant à le piéger et à le diffamer.

Les passages incriminés proviennent de courriels que Jeffrey Epstein s’est envoyés à lui-même et qui sont datés du 18 juillet 2013. Ces messages font partie du vaste lot de pièces publiées vendredi matin par le ministère de la Justice des États-Unis. La livraison de ces documents comprenait également plusieurs photographies non datées montrant Epstein et Gates ensemble, prises dans différents lieux.

Détails des échanges et rappel du contexte

Les fichiers rendus publics par le département de la Justice constituent un ensemble volumineux de courriels, notes et photographies issus des archives d’Epstein. Parmi ces éléments, certains brouillons d’emails rédigés par Epstein décrivent des événements et formulent des allégations à l’encontre de personnalités connues, ce qui a suscité des reprises médiatiques et des réactions publiques de la part des intéressés.

Bill Gates a, par le passé, reconnu avoir rencontré Jeffrey Epstein à plusieurs reprises et a exprimé son regret d’avoir côtoyé le financier. Cependant, il a systématiquement nié l’existence d’une relation inappropriée. Dans ses déclarations antérieures, Gates a insisté sur le fait que ses rencontres avec Epstein s’étaient déroulées dans des cadres de groupe et qu’il n’y avait ni « relation d’affaires ni amitié » durable entre eux.

Jeffrey Epstein est décédé en 2019 alors qu’il était détenu dans une prison de New York. À la suite de sa mort, divers éléments de son dossier ont été l’objet de demandes de publication et d’examens par les autorités et les médias, conduisant à la mise en ligne de larges volumes de documents judiciaires et administratifs.

Les éléments désormais publics incluent les courriels datés du 18 juillet 2013 et les images non datées mettant en scène Epstein et Gates côte à côte. Le porte-parole de Gates a réitéré la position du milliardaire face à ces révélations, en rejetant catégoriquement les allégations contenues dans les brouillons de courriel.