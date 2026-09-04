Bénin: transport, bourses, restauration et soins, l’exécutif déploie un vaste plan social pour la rentrée universitaire 2026-2027

​À l’approche de la rentrée universitaire 2026-2027, le gouvernement béninois a officialisé un train de mesures d’envergure destiné à renforcer les dispositifs sociaux au profit des étudiants et des apprenants de la formation technique et professionnelle.

La batterie de mesures annoncées en conseil des ministres du mercredi 2 septembre couvre plusieurs secteurs clés de la vie universitaire, englobant le transport, les aides financières, la restauration, le logement ainsi que l’accès aux soins.

​Une modernisation des services de transport et une revalorisation substantielle des bourses

​Le transport universitaire bénéficie d’une reconduction et d’un renforcement significatif dans les quatre universités publiques du pays, à savoir l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université de Parakou, l’Université nationale d’Agriculture de Kétou et l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques d’Abomey.

Pour concrétiser cette ambition, 63 bus neufs seront mis en circulation afin de desservir de nouvelles lignes dans plusieurs localités telles qu’Abomey-Calavi, Cotonou, Porto-Novo, Dangbo, Adjarra, Abomey, Dassa-Zoumè, Lokossa, Natitingou, Sakété, Kétou et Parakou, facilitant ainsi les déplacements quotidiens entre les résidences et les campus.

​Sur le plan des aides financières, l’exécutif prévoit une augmentation des bourses universitaires pouvant atteindre jusqu’à 49 pour cent selon les filières.

Les allocations de rentrée et les secours universitaires feront également l’objet d’une revalorisation, tandis que le nombre de bourses sera accru dans la formation technique et professionnelle et que les bourses d’excellence pour des études à l’étranger seront revalorisées.

​Restauration, cadre de vie et infirmeries sur les campus

​La restauration universitaire s’inscrit aussi dans cette dynamique avec la réhabilitation de restaurants situés notamment sur les campus de Dangbo, Lokossa et Parakou. Leur gestion sera confiée à des professionnels sous un suivi strict de l’État pour garantir des tarifs accessibles, tandis que de nouveaux restaurants verront le jour à Abomey-Calavi et à Kétou.

​Parallèlement, l’amélioration du cadre de vie se traduira par la réhabilitation progressive des logements étudiants, l’aménagement des espaces intérieurs et le renforcement de l’éclairage.

Enfin, l’accès aux soins sera amélioré à travers la réhabilitation et la modernisation des infirmeries universitaires pour offrir un accompagnement sanitaire de qualité à la communauté estudiantine.