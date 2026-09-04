États-Unis : le prix du diesel pulvérise son record historique sous l’effet des tensions avec l’Iran

Le carburant routier atteint un seuil jamais vu aux États-Unis, fragilisant les transporteurs face à la crise énergétique au Moyen-Orient. Cette envolée dépasse les sommets atteints lors de la crise internationale de 2022.

Aux États-Unis, le prix moyen du diesel à la pompe a franchi un seuil inédit pour s’établir au record historique de 5,85 dollars le gallon le vendredi 4 septembre 2026. Cette flambée soudaine frappe de plein fouet les transporteurs routiers, les entreprises de fret et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la première économie mondiale, accentuant immédiatement les tensions sur les coûts logistiques nationaux.

Ce niveau record sans précédent est documenté par les relevés quotidiens de référence publiés par l’American Automobile Association (AAA). L’organisation automobile, qui compile en temps réel les données tarifaires de dizaines de milliers de stations-service à travers le pays, met en évidence une hausse continue qui affecte l’ensemble des États américains sans distinction géographique.

Le cours actuel efface le précédent sommet historique de juin 2022, période durant laquelle le prix moyen du gallon de gazole s’était établi à environ 5,82 dollars. À l’époque, cette flambée spectaculaire découlait directement du violent choc énergétique international consécutif à l’éclatement de la guerre en Ukraine, un pic que les analystes du secteur énergétique considéraient jusqu’ici comme un plafond exceptionnel.

Cette nouvelle poussée de fièvre sur les carburants trouve son origine dans les perturbations majeures qui frappent l’offre pétrolière internationale. Le conflit armé direct entre les États-Unis et l’Iran, combiné au blocage effectif du détroit d’Ormuz, a paralysé une part significative des flux maritimes d’or noir, restreignant brutalement l’approvisionnement des raffineries et provoquant une panique immédiate sur les places boursières mondiales.

Une hausse fulgurante de plus de 50 % depuis l’hiver

L’accélération enregistrée ces derniers mois reflète l’ampleur de la déstabilisation du marché des hydrocarbures. Le prix du diesel aux États-Unis a bondi de plus de 55 % depuis la fin février 2026, date à laquelle le gallon se négociait en moyenne à 3,76 dollars. En l’espace de six mois, le surcoût de plus de deux dollars par gallon redistribue les équilibres financiers des flottes de transport de marchandises.