Philippe Katerine écarté au profit de Tayc dans The Voice : les confidences de l’artiste

Sollicité à deux reprises pour devenir coach dans The Voice, Philippe Katerine a finalement été supplanté par le chanteur Tayc, un choix qu'il assure comprendre sans amertume.

Le chanteur et comédien Philippe Katerine a failli s’asseoir dans les emblématiques fauteuils pivotants du concours musical « The Voice ». Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, l’artiste a révélé que la production du télé-crochet diffusé sur TF1 lui avait formellement proposé à deux reprises de devenir l’un des jurés du programme.

Après avoir rejeté une première sollicitation des équipes de production, Philippe Katerine avait fini par donner son accord de principe lors de la seconde prise de contact. Pourtant, malgré cette acceptation, la production a révisé sa stratégie au dernier moment pour jeter son dévolu sur le chanteur de RnB Tayc, lui attribuant le rôle initialement envisagé pour son aîné.

Loin de toute rancœur, l’auteur de « Louxor J’adore » a affirmé avoir accueilli cet arbitrage sans aucun ressentiment et avec son détachement habituel. Philippe Katerine a notamment salué le dynamisme de Tayc à l’écran, concédant avec fair-play que le profil et l’énergie du jeune artiste correspondaient parfaitement aux exigences de l’émission.

Cette opportunité a ainsi permis à Tayc de franchir un nouveau cap sur le petit écran, rejoignant le jury de « The Voice » peu après son triomphe dans le divertissement « Danse avec les stars ». L’interprète y a officié aux côtés de grandes figures de la scène francophone, à l’instar de Florent Pagny et de la chanteuse Lara Fabian.

Une réticence marquée pour Danse avec les stars

Désormais engagé dans une autre émission de TF1 intitulée « Qui sera le plus nul ? », Philippe Katerine a également dévoilé les coulisses de ses refus répétés opposés à « Danse avec les stars ». Sollicité à plusieurs reprises par les recruteurs du concours chorégraphique, le musicien a expliqué avoir décliné ces invitations en raison d’une préparation physique qu’il jugeait bien trop éprouvante.