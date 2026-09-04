États-Unis : nette accélération des créations d’emplois et chômage stable au niveau de plein-emploi

Le marché du travail américain a déjoué les prévisions avec une hausse spectaculaire des embauches au mois d'août. Les révisions des statistiques estivales confirment la vigueur économique du pays.

WASHINGTON — Le marché du travail américain a enregistré un rebond spectaculaire en affichant 162 000 créations nettes d’emplois non agricoles au titre du mois d’août 2026. Ces données officielles, émanant du département américain du Travail et rendues publiques le vendredi 4 septembre, témoignent d’une dynamique d’embauche particulièrement robuste à l’échelle nationale.

Cette performance a largement pris de court la communauté financière et les observateurs économiques. Le volume de postes créés s’avère environ trois fois supérieur aux anticipations moyennes des analystes et des opérateurs de marché, dont le consensus tablait prudemment sur une fourchette comprise entre 50 000 et 55 000 nouveaux emplois pour cette période.

Parallèlement à ces recrutements massifs, le taux de chômage est resté parfaitement stable à 4,1 % de la population active au cours du mois d’août 2026. Cet indicateur clé demeure ainsi ancré sur un palier historiquement bas, généralement assimilé par les économistes et les autorités monétaires à une situation de plein-emploi sur le territoire américain.

La solidité globale du tableau statistique est par ailleurs confortée par d’importants ajustements rétrospectifs. Le Bureau of Labor Statistics a en effet procédé à une révision à la hausse des chiffres de l’emploi initialement calculés pour les mois de juin et de juillet, modifiant significativement la lecture de la trajectoire estivale.

Un solde estival réajusté en territoire positif

Cette correction technique apporte un changement déterminant pour le bilan du milieu de l’été. Grâce à ce recalcul effectué par l’organisme fédéral, le solde net de l’emploi pour le mois de juillet bascule à nouveau en territoire positif, effaçant ainsi les premières estimations provisoires qui faisaient jusqu’alors état de destructions de postes.