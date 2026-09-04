Inondations dans l’Himalaya : le bilan s’alourdit au Tibet avec des centaines de disparus

Le bilan des crues torrentielles enregistrées dans le massif himalayen s'est aggravé côté chinois. Alors que le Népal voisin compte ses victimes par milliers, les sauveteurs luttent contre le relief pour retrouver les disparus au Tibet.

Le bilan humain des inondations catastrophiques survenues dans le massif de l’Himalaya s’est brutalement alourdi dans la région autonome du Tibet, sous souveraineté chinoise. Selon les dernières constatations transmises depuis la zone sinistrée, le nombre de décès confirmés est passé de 21 à 31 morts, témoignant de la violence exceptionnelle de la montée des eaux dans les vallées himalayennes.

Selon un communiqué officiel relayé par l’agence de presse Chine nouvelle, 531 personnes sont toujours officiellement portées disparues au Tibet au 4 septembre à 18h00 locale (10h00 TU). Ce nouveau recensement marque une très légère diminution par rapport au bilan antérieur, qui établissait à 541 le nombre d’habitants recherchés par les équipes de secours d’urgence.

Cette crue dévastatrice s’était déclarée le long de la frontière partagée entre la Chine et le Népal le 26 août 2026, soit neuf jours avant la publication de ce nouveau point de situation. Les flots tumultueux ont ravagé des villages entiers et submergé les voies de communication situées sur les contreforts de cette chaîne de montagnes transfrontalière.

Les ravages s’avèrent encore plus colossaux sur le versant népalais de la montagne, où le même phénomène météorologique a provoqué un désastre sans précédent. Dans cette partie de la région frontalière, les inondations ont causé la mort de près de 1 300 personnes et entraîné la disparition de milliers d’autres résidents toujours activement recherchés.

Des recherches complexes en haute altitude

Face à l’ampleur des destructions matérielles, les opérations de secours d’urgence et les travaux de déblaiement se poursuivent continuellement dans cette zone montagneuse particulièrement accidentée et difficile d’accès. Les engins lourds et les équipes pédestres s’efforcent d’ouvrir des brèches dans les éboulis pour acheminer des vivres et retrouver les corps des disparus.