Rentrée scolaire au Bénin: l’État apporte son soutien aux enfants des militaires décédés

La solidarité nationale envers les familles endeuillées des forces armées s’est concrétisée ce jeudi 3 septembre lors d’une cérémonie organisée à la Base aérienne de Cotonou.

À l’occasion de la 7ᵉ édition du programme national d’accompagnement scolaire, ce sont près de 900 enfants de militaires décédés en activité qui ont bénéficié de l’accompagnement de l’État. .

​Présidée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, aux côtés de la ministre de la Famille et de l’Action sociale, Véronique Tognifodé, cette initiative a permis de distribuer plus d’un millier de kits scolaires.

Dans son allocution, le représentant de la Défense a rendu un vibrant hommage aux soldats disparus tout en saluant la résilience de leurs proches, insistant sur le fait que ces dotations symbolisent « la promesse de la République qui n’oublie pas » et font office de rempart contre le décrochage scolaire.

​Un soutien durable et un message d’espoir pour les veuves

​Au-delà des simples fournitures, le gouvernement entend maintenir un accompagnement pérenne pour ces foyers. S’adressant directement aux veuves de militaires, Véronique Tognifodé a tenu à saluer leur courage face à la lourde charge d’assumer seules l’éducation et l’avenir des enfants, tout en les exhortant à garder espoir malgré la douleur du deuil.

​Initié en 2020 par le ministère de la Défense avec une centaine de bénéficiaires à l’État-Major Général, ce dispositif s’est progressivement élargi à l’ensemble des garnisons du territoire national pour atteindre aujourd’hui près de 900 enfants, pérennisant ainsi l’engagement de la Nation aux côtés des familles de ses soldats.