Bénin: l’exécutif renforce son dispositif d’inclusion en faveur des personnes en situation de handicap

Le gouvernement béninois poursuit l’intensification de sa politique d’inclusion sociale et économique en direction des personnes en situation de handicap.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026, de nouvelles mesures spécifiques ont été adoptées afin de consolider les acquis de la loi du 29 septembre 2017 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées.

​Le volet éducatif constitue le premier axe de cette batterie de mesures, avec la décision d’exonérer des frais de scolarité 5 000 élèves handicapés présentant un taux d’incapacité important. Ce dispositif bénéficie non seulement aux établissements publics de l’enseignement secondaire ordinaire, mais également aux centres de promotion sociale des aveugles ainsi qu’aux structures publiques dédiées à la scolarisation des enfants sourds, levant ainsi un obstacle financier de taille pour les familles.

​Parallèlement, l’État intensifie la mise à disposition d’équipements adaptés pour favoriser la mobilité quotidienne des bénéficiaires. Fauteuils roulants, tricycles, cannes anglaises, cannes blanches et déambulateurs seront ainsi mobilisés pour accompagner chaque année environ un millier de personnes handicapées issues des couches les plus démunies.

​Une dotation doublée pour l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle

​Sur le plan économique, le gouvernement a acté le doublement de l’enveloppe destinée au financement des initiatives entrepreneuriales des personnes handicapées, portée de 200 à 400 millions de francs CFA par an. Cette hausse des ressources vise à élargir le nombre de bénéficiaires et à faciliter leur accès aux intrants, aux formations et aux technologies indispensables au développement de leurs activités.

​Ces nouvelles dispositions viennent compléter une dynamique déjà à l’œuvre, marquée par la distribution de cartes d’égalité des chances, l’accompagnement de porteurs de projets et le recrutement de plus de 50 personnes handicapées au sein de la fonction publique dans le cadre du respect du quota légal de cinq pour cent, ainsi que par la majoration de cinq ans de l’âge limite pour divers concours administratifs.