Mali : Abdoulaye Diop sollicite l’appui du Mouvement des non-alignés pour les États du Sahel

À l'occasion du 65e anniversaire du Mouvement des non-alignés à Belgrade, le ministre malien des Affaires étrangères a appelé les pays membres à soutenir la Confédération des États du Sahel.

La capitale de la Serbie, Belgrade, a accueilli les 31 août et 1er septembre 2026 les travaux d’une réunion internationale de haut niveau dédiée à la commémoration du 65e anniversaire du sommet inaugural du Mouvement des non-alignés (MNA). Cette rencontre commémorative a réuni des dignitaires et diplomates venus de plusieurs continents, désireux de revisiter l’héritage politique de cette plateforme multilatérale majeure.

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Créé formellement en septembre 1961 à Belgrade, le Mouvement des non-alignés s’était constitué dans le prolongement direct des résolutions de la conférence historique de Bandung de 1955. La coalition avait alors pour vocation essentielle de préserver la souveraineté, la neutralité diplomatique et l’autonomie stratégique des pays en développement face aux pressions hégémoniques des deux grands blocs antagonistes de la Guerre froide.

Représentant officiel de la République du Mali à cette tribune, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a pris une part active aux différents travaux de la session. Lors de ses interventions à Belgrade, le diplomate malien a solennellement réaffirmé la fidélité rigoureuse de Bamako aux principes originels de la charte du mouvement, insistant particulièrement sur la primauté de la souveraineté des peuples, l’indépendance des choix politiques et le strict respect de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Poursuivant sa prise de parole officielle au pupitre, Abdoulaye Diop a expressément sollicité la solidarité active, le soutien politique et l’accompagnement stratégique des nations membres du Mouvement des non-alignés à l’égard de la Confédération des États du Sahel (AES). Le chef de la diplomatie a mis en exergue les objectifs d’émancipation et de mutualisation portés par cette alliance régionale.

Partenariat stratégique et coopération bilatérale avec la Serbie

En marge des délibérations multilatérales de cette conférence commémorative, Abdoulaye Diop a également conduit des pourparlers bilatéraux avec son homologue serbe, Marko Djuric. Les deux ministres ont examiné les modalités concrètes d’un approfondissement de la coopération entre Bamako et Belgrade, convenant d’intensifier leurs partenariats opérationnels dans les domaines prioritaires de l’éducation, de la défense ainsi que du développement économique.